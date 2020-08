Colleferro, Tajani: “Cacciotti è il vero candidato del centro destra”

Tajani a Colleferro per Cacciotti: ” Le liste civiche sono importanti per comunicare con gli elettori delusi”.

Tajani a Colleferro

Sono contento che Tajani sia qui oggi perché è sempre stato vicino a questa città e la sua presenza è un sostegno ai nostri candidati. Il nostro progetto vuole svegliare questa città, che è una città dormiente. Le nostre liste sono fermate da persone che possono cambiare la città. Così Mario Cacciotti, candidato di forza Italia alle elezioni comunali di Colleferro, ha aperto l’incontro al “Dolce Vita” con Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del parlamento europeo.

Sono venuto molto volentieri a sostenere la campagna elettorale a Colleferro perchè Forza Italia ha fiducia in Mario Cacciotti, ha dichiarato Tajani.

Per il vicepresidente di Forza Italia il sostegno di liste civiche locali, come progetto popolare a Colleferro, è importante per comunicare con gli elettori delusi.

“Noi crediamo nel rapporto con i movimenti civici – continua Tajani- e non è un caso che nella regione Marche abbiamo voluto aggiungere liste civiche. Con queste forze locali bisogna iniziare un percorso perchè possono svolgere un ruolo importante per cercare voti al di là della fede politica”.

“La città non si cambia mettendo

dossi e asfaltando strade”, ha continuato Cacciotti in riferimento al Sindaco uscente Pierluigi Sanna. “Se non avessimo realizzato l’area dello slim sloy – ha spiegato Cacciotti- su quel terreno Amazon non sarebbe mai arrivato”.

Secondo il candidato Cacciotti, Pierluigi Sanna non fa altro che “raccontare opere iniziate durante l’era della destra a Colleferro”.

Presenti all’incontro anche gli onorevoli di Forza Italia Maria Spena e Alessandro Battilocchio, il Sindaco di Montelanico Raffaele Allocca.