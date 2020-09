Colleferro, Claudio Morici al mercato coperto con “Il grande carrello”

Lo scaffale ambientalista – la biblioteca ambientale gestita dall’associazione UGI – porterà a Colleferro lo spettacolo Il grande Carrello di Claudio Morici. Il 5 settembre alle 21 il mercato coperto diventerà un teatro cittadino dove poter ascoltare e conoscere qualcosa in più sul mondo dei supermercati. Chi decide la disposizione del cibo sugli scaffali? E il costo? Come funziona uno sconto? Come arriva al supermercato quel prodotto?

Un viaggio nella grande distruzione organizzata

Queste e molte altre domande trovano risposta nel libro dei giornalisti Stefano Liberti e Fabio Ciconte: “Il grande carrello”, edito Laterza. Partendo dalle inchieste sulla filiera dell’agroalimentare, lo scrittore e attore Claudio Morici ha ideato uno spettacolo che consegna una riflessione sul supermercato e sulla spesa che facciamo ogni giorno. “Questo appuntamento segna anche la ripresa delle attività dello scaffale ambientalista – spiega Maria Chiara Guidaldi, presidente dell’UGI – e abbiamo deciso di ricominciare a incontrarci per discutere di un posto che tutti frequentiamo, cioè il supermercato, ma di cui in realtà ignoriamo i meccanismi e le regole alla base. Rivederci al mercato coperto per un incontro teatrale gratuito – continua Guidaldi – sarà un’occasione per mettere in agenda alcuni temi ambientali e sociali che richiedono attenzione e approfondimento”.

Consigliata la prenotazione

Viste le disposizioni anti-Covid, per garantire distanziamento e sicurezza, gli organizzatori consigliano di prenotare il posto tramite messaggio privato sui social o al numero 3891786343.

LEGGI ANCHE: Colleferro, al via lo Scaffale Ambientalista: il progetto di divulgazione ambientale dell’UGI