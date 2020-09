Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 3 settembre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 in diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona Chi vincerà la partita del cuore?

23:49 TG1 60 Secondi

23:50 A spasso nel bosco

01:25 RaiNews24

01:55 Che tempo fa

02:00 Sottovoce

02:30 Due Euro l’ora

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tutto per la mia famiglia

22:55 Bull Dottor Morte

23:35 Musicultura 2020 Festival della Canzone Popolare e d’Autore

01:30 Sorgente di vita

02:05 Fearless

3 Rai 3

20:00 Blob presenta Blob a Venezia

20:35 Qui Venezia Cinema

20:45 Un posto al sole

21:20 Hudson & Rex

22:55 TG Regione

23:00 TG3 Linea notte estate

23:35 Meteo 3

23:40 Stati Generali Remix 2019-2020

00:30 Cultura presenta Newton – Foreste tecnologiche

01:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Come un Uragano

23:29 Sotto il Segno del Pericolo

02:13 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:32 Media Shopping

02:49 Amore Mio Spogliati Che Poi Ti Spiego…

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

23:36 Questi Sono i 40

01:58 Tg5

02:32 Meteo.It

02:33 Paperissima Sprint Estate

03:00 La Setta /Faccia A Faccia – Cuore Contro Cuore

6 Italia 1

20:38 Germania-Spagna – Nation League 2020

22:55 Il Pianeta Rosso

01:00 Lacrime e Silenzio – Containment

01:44 Studio Aperto – la Giornata

01:56 Sport Mediaset – la Giornata

02:11 Media Shopping

02:26 Via, Via Macchia Dannata – Pretty Little Liars

03:06 Il Punto Non è la Bellezza – Pretty Little Liars

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Propaganda Live – Corsi di recupero

00:50 Tg La7

01:00 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Il Codice Da Vinci

00:05 Gomorra – La serie

01:45 X Factor – Il Sogno

03:35 Catfish: False Identità

9 NOVE

20:00: Airport Security: Europa

20:30: Deal With It – Stai al gioco

21:25: Corpi da reato

23:30: New York Taxi

00:50: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Esaltazione Dei Vegetali Cruciferi – The Big Bang Theory IV

20:42 L’ Alternativa del Surrogato Felino – The Big Bang Theory IV

21:04 Samson – la Vera Storia di Sansone

23:30 Lanterna Verde

01:41 Il Giorno “0” – Mr. Robot I

02:20 Il Controllo – Mr. Robot II

03:00 Sesso Bugie e “Lingerie” – Renegade V

21 Rai 4

20:33 Criminal Minds VIII ep.23

21:19 Summer of ’84

23:10 Saw Legacy

00:46 X-Files III ep.8

01:36 X-Files III ep.9

02:22 Britannia ep.2

03:07 Zoo II ep.1

22 Iris

20:05 Virus Letale – Walker Texas Ranger IV

21:00 Beverly Hills Cop – Un Piedipiatti A Beverly Hills

23:15 Pride And Glory-Il Prezzo dell’Onore

01:46 Nick Mano Fredda

23 Rai 5

20:24 Emporio Daverio – Ferrara

21:15 Del Monaco alla Scala

22:15 Opera – Otello

00:31 Led Zeppelin

01:31 Rock legends

02:18 Rai News Notte

02:20 Città segrete

03:21 Wild Filippine

24 Rai Movie

21:10 Le verità nascoste

23:25 Venezia Daily

23:45 Blitz

01:20 Solo gli amanti sopravvivono

03:15 Arianna

25 Rai Premium

21:20 L’ultimo dei Corleonesi

23:10 Ho sognato l’amore

00:55 La Squadra 5 – p.11

02:30 La casa della follia

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Piranha 3DD

23:15 Polyamori

00:15 Sesso: quello che le donne vogliono

01:15 Scusa ma mi piace troppo

02:15 JoyRide – Proteggila. Il profilattico al femminile

03:15 Sexpert: siamo fatti così

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 Letters to Juliet

23:00 Una fidanzata per papà

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Sconosciuti

21:15 Oggi è già domani

22:45 Indagine ai confini del sacro

23:20 La compieta

23:40 Il Santo Rosario

00:05 L’Ora Solare

01:05 Siamo noi

01:40 Sconosciuti

02:00 Il diario di Papa Francesco

02:30 I Conti di Marsciano

02:55 La produzione dell’olio d’oliva

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Streetdance – Dance It Up!

23:06 This Is Beat – Sfida di Ballo – Dance It Up!

00:54 Un San Valentino in Quattro – una Mamma per Amica VI

01:42 La Battaglia dell’Oca – una Mamma per Amica VI

02:22 Ai Guai – Suits VI

03:02 Debiti – Suits VI

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Giovanni e Marcela vs. Tiziana e Isabella

21:20: Vite al limite – Lacey

23:10: Vite al limite: e poi – Brittani e Sean

01:00: Vite al limite: e poi – Teretha e Chad

02:40: Vite al limite: e poi – Nikki

34 Cine34

21:10 L’ allenatore nel pallone 2

23:11 L’ allenatore nel pallone

00:56 Come quando fuori piove

02:33 Uomini ombra

35 Focus

20:15 Oltre il Limite – Indagini Ad Alta Quota XII

21:15 Mezzi di Trasporto – Le Invenzioni di Leonardo

22:15 Macchine Straordinarie – Le Invenzioni di Leonardo

23:15 Arte – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

00:15 Città Proibite – Cose di Questo Mondo III

01:15 La Maledizione di Merlino – Cose di Questo Mondo III

02:04 03/09/2020 – Meteo Focus

02:05 Atterraggio Alla Cieca – Indagini Ad Alta Quota XII

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – il caso McBride

21:10: L’ispettore Barnaby – Habeas Corpus

23:05: Vera

01:00: Law & Order – i due volti della giustizia – Cacciatori di taglie

01:55: Law & Order – i due volti della giustizia – il caso McBride

02:50: Law & Order – i due volti della giustizia – Giustizia fatta

39 TOP Crime

19:30 Rizzoli & Isles

21:12 Law & Order: unità speciale

22:53 Gone

00:34 Law & Order: unità speciale

02:00 Chase

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Drift – Cavalca l’onda

23:20 Transformers

01:20 Supernatural

03:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Nella giungla

21:25: Metal Detective – Anzio

22:20: Metal Detective – Dolomiti

23:30: Predatori di gemme

00:25: Cops Spagna

02:55: Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Il Concilio Vaticano II con il Prof. Aberto Melloni

21:10 a.C.d.C. Chateau Gaillard. La fortezza di Cuor di Leone

22:10 a.C.d.C. I Celti. Alle porte di Roma

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Il Concilio Vaticano II con il Prof. Aberto Melloni

01:00 La macchina di Santa Rosa – Semo tutti d’un sentimento

01:30 Misteri d’archivio. 1970 L’Isola di Wight

02:00 Conflitti – Orchestra Nera. Fino Alle Ultime Conseguenze

03:00 Conflitti – Orchestra Nera. L’Ora della Verità

55 Mediaset Extra

21:15 Karol, un Papa Rimasto Uomo

00:55 Avanti un Altro

02:05 La Notte Vola

59 Motor Trend

20:20: Affari a quattro ruote – 1973 Chevrolet Camaro

21:15: Affari a quattro ruote – 1963 Sunbeam Alpine

22:15: Zaki’s Garage

23:55: Il Re delle supercar – la vendetta

00:50: Il Re delle supercar – Carmelo Anthony

01:40: Salt Lake Garage – un futuro meraviglioso

02:35: Salt Lake Garage – un nuovo paio di scarpe

66 Italia 2

20:05 Goku Ingaggia Nuovi Combattenti: Crili e C-18 – Dragon Ball Super

20:30 Una Famiglia Molto Potente – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Suo Nome è Nuovo Mondo – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 Superman Returns

23:55 Le Avventure di Lupin III: il Ritorno del Mago – Animazione

00:55 Lupin Contro Tutti! – Lupin Contro Tutti !

01:35 Ce L’Hai – Camera Cafè

01:40 Il Plasma – Camera Cafè

01:45 Il Dono della Sintesi – Camera Cafè

01:50 Guastafeste – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101