Il Comune di Sora torna ad organizzare anche nel 2020 un corso micologico. L’iniziativa formativa è rivolta ai raccoglitori di funghi. A seguito delle novità introdotte L.R. 1/2020, per praticare l’attività di raccolta funghi non è più necessario possedere il tesserino abilitante.

Il Comune di Sora promuove un corso di Micologia

La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata esclusivamente al possesso:

dell’attestato di partecipazione, anche in formato card, ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a 14 ore;

del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione Lazio e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione;

del documento di riconoscimento.

“Riproponiamo anche per il 2020 questa iniziativa formativa che ha avuto sempre molto successo, nell’ottica di una valorizzazione e tutela del nostro territorio. Il corso micologico per la raccolta dei funghi spontanei epigei è uno strumento prezioso ed indispensabile per conoscere e apprezzare al meglio il patrimonio boschivo e naturalistico di Sora e dell’intera Regione Lazio” dichiarano il Sindaco Roberto De Donatis ed il Consigliere delegato al Coordinamento alle politiche di valorizzazione delle risorse della montagna Lino Caschera.

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dott. Guglielmo Alati, cell. 3808966317. L’attivazione del corso è subordinata alla partecipazione di un numero minimo di iscritti. Le date verranno comunicate in seguito ma lo svolgimento è previsto nel mese di settembre, con orari serali. Le lezioni si terranno nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, salvo indisponibilità della stessa.