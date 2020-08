A causa dell’allerta meteo diramata dal dipartimento della Protezione civile per l’intera giornata di oggi viene annullata la proiezione del film “Permette? Alberto Sordi” prevista nell’ambito della rassegna cinematografica “Tivoli in cinema” all’anfiteatro di Bleso.

Evento annullato a Tivoli

Tivoli tibur film commission, che ha curato e organizzato l’evento insieme al Comune di Tivoli, sta già lavorando per recuperare la proiezione di uno dei film più attesti della rassegna, nel centenario della nascita del grande attore romano Alberto Sordi e con molte scene che immortalano scorci e panorami della città. L’obiettivo è recuperare in un’altra occasione anche la partecipazione del regista, del produttore e del cast quasi al completo che avevano dato l’adesione a partecipare e che questa sera avrebbero interloquito con il pubblico: tutti loro si dicono disponibili a tornare con piacere in città.

L’evento – che, si ricorda, fa parte delle iniziative “Eventi delle meraviglie 2020”, sostenuto con il contributo della Regione Lazio e con ingresso gratuito – ha avuto nelle serate precedenti un’ampia partecipazione.

“L’obiettivo della ‘Tivoli Tibur film commission’ resta quello di riproporre le opere cinematografiche che hanno dato lustro alla città: ecco perché faremo il possibile per recuperare questo appuntamento saltato causa forza maggiore”.