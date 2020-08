Era già stata fatta una segnalazione al 112 NUE, ma gli agenti del commissariato Tuscolano in servizio in abiti civili per le prevenzione e repressione dei reati predatori si trovavano proprio in via Ponzio Comino ed hanno proceduto, in flagranza di reato, all’arresto delle due donne.

La 31enne e la 35enne, con la scusa di chiedere l’elemosina si sono avvicinate avvicinate ad un anziano signore, poi lo hanno strattonato gli hanno aperto il borsello portandogli via il portamonete.

Le due donne, che non sono riuscite nel loro intento poiché nella concitazione facevano cadere a terra il portamonete, sono state immediatamente bloccate dagli agenti ed arrestate per tentata rapina aggravata in concorso.