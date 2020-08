Nel corso dei controlli, nel pomeriggio di ieri, in due distinte attività, i Carabinieri della Compagnia Casilina e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, 4 uomini per spaccio di sostanza stupefacente al Quarticciolo, e un uomo a Trastevere, per lesioni personali aggravate.

Al Quarticciolo, al termine di un’attività antidroga, i Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno arrestato 4 pusher romani, di età compresa tra i 43 e 68 anni, tutti nullafacenti e con precedenti. I militari dopo un servizio di osservazione hanno appurato che i pusher avevano effettuato 3 cessioni di stupefacente ad altrettanti acquirenti che sono stati tutti identificati e successivamente segnalati all’Autorità competente quali assuntori.

I pusher sono stati bloccati e al termine delle perquisizioni sono state sequestrate ben 9 dosi di cocaina, del peso di circa 5 grammi, e la somma contante di 200 euro, provento dell’illecita attività. Gli arrestati al termine dell’attività sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Nel pomeriggio, su segnalazione al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in viale Trastevere, presso un hotel, dove hanno arrestato un cliente della struttura ricettiva, un uomo romano di 46 anni, con precedenti. L’uomo all’interno della hall, in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcol ha aggredito con un taglia unghie, il portiere e la direttrice per futili motivi.

Solo dopo l’intervento dei militari, con cui l’uomo ha ingaggiato anche una colluttazione, è stato bloccato ed ammanettato e portato in caserma dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Il tagliaunghie è stato sequestrato mentre, le vittime sono state accompagnate dal 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo e poi dimessi.

Foto di repertorio