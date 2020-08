Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, venerdì 28 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Tutti in piedi

ore 23:25 Passaggio a Nord Ovest

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Mai fidarsi del mio vicino

ore 22:55 La notte della Taranta

Rai 3

ore 20:25 Vox Populi

ore 20:45 Un Posto al sole

ore 21:20 Miami Beach

ore 23:55 Arrivederci Saigon

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Rosamunde Pilcher: Incontro con il passaro

ore 23:15 Liberi Sognatori – A testa alta

Italia 1

ore 19:00 Dr House 6

ore 20:40 CSI 10

ore 21:30 Io sono leggenda

ore 23:30 The Darkness

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Il Collezionista

ore 23:55 Gambit

La7

ore 20:30 In Onda – Talk

ore 21:15 (negli ultimi giorni In Onda si è prolungato fino alle 22:15/30) I Misteri di Parigi



Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 4 ristoranti

ore 21:30 X Factor Il Sogno

ore 23:30 Scream 3



Nove (Sky 149)

ore 20:10 Little Big Italy

ore 21:30 Fratelli di Crozza Classic

ore 22:50 #Hashtag 1a Tv – Talk Show

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 28 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×19-20

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×19-20 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Rebecka Martinsson – Ciclo delitti in Svezia

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Rebecka Martinsson – Ciclo delitti in Svezia Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 2×18-19

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Dalla Terra alla Luna 1×05-06

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Agents of SHIELD 7×13 Finale di serie 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 7×13 Finale di serie 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS Los Angeles 10×17-18

(ch. 116) ore 21:05 10×17-18 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Gone 1×09-10

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 1×09-10 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 3×09 – Superstore 4×07-08

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×09 – 4×07-08 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 2×13-14

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 2×13-14 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 5×03-04

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Il cavaliere del Santo Graal

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Largo Winch

Alle 23:20 Strike Back 7×05-06 1a Tv free

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’ultima missione

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Gangs of New York

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Castelli di carta

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Jack Ryan L’iniziazione

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Innamorati cronici

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 L’amica di mia madre

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Brookyln’s Finest

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Atterraggio d’emergenza

I film sulle piattaforme a pagamento Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Now You See Me 2 – I maghi del crimine

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Hammamet

Cinema Connery (ch. 303) ore 21:15 Il primo cavaliere

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I Tuoi I miei e i Nostri

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 L’immortale

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Sei Ancora qui

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Resta con me

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 I Fantasmi d’Ismael

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Il colpo del cane

Sky Cinema Per Te (ch. 311 sat 484 dtt) L’ agenzia dei bugiardi

Premium Cinema 1 ore 21:15 Matrix Revolutions

Premium Cinema 2 ore 21:15 La riscossa delle nerd

Premium Cinema 3 ore 21:15 Caccia al tesoro

Sport, show e documentari: la programmazione di oggi, venerdì 28 agosto 2020