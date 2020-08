Proseguono gli interventi a contrasto dei fenomeni illegali e a tutela del decoro urbano da parte della Polizia Locale della Capitale.

Ecco cosa è successo

Ieri sera gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto hanno eseguito mirati controlli anti-prostituzione nella zona di Via Cristoforo Colombo e Viale Marconi: 10 le persone identificate, tra clienti e donne sorprese in abiti succinti e dedite all’attività di meretricio. In totale sono state messe sanzioni per un totale di circa 4mila euro e applicati 8 Daspo urbani.

Va avanti anche la lotta ai venditori abusivi e la repressione delle attività irregolari svolte su strada: nel pomeriggio di ieri i motociclisti dei caschi bianchi hanno fermato un uomo sulla Terrazza del Pincio, vestito da centurione, intento ad avvicinare alcuni turisti.

Nei confronti del 38enne, di nazionalità romena, è scattata la sanzione di 400 euro e l’ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre al sequestro dei capi di abbigliamento. Più di 1000 invece gli articoli sequestrati nel corso degli interventi anti-abusivismo commerciale che anche ieri hanno interessato varie località del Centro Storico, Trastevere, Via Cola Di Rienzo e la zona circostante il Vaticano: numerosi i prodotti contraffatti, sottoposti a sequestro penale, quali borse, cinture e occhiali da sole.