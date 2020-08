Scossa di terremoto nella zona di Roma e provincia. A confermarlo è anche l’INGV (Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica). Attesa l’analisi completa.

Scossa di terremoto in provincia di Roma

Sicuramente molti cittadini se ne saranno accorti e, attraverso un tweet, l’INGV ha ufficializzato che intorno alle ore 14:00 di oggi, venerdì 28 agosto 2020, c’è stata una piccola scossa di terremoto.

Stando a quanto appreso dall’Istituto, per il momento la magnitudo registrata è oscilla tra i 3.0 e i 3.5 ma, come specificato in precedenza, attenderemo i risultati dell’analisi dei sismografi per avere maggiore certezza dei dati.

Terremoto di 3.0 con epicentro a Lariano

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 3 km NW Lariano (RM), il

28-08-2020 12:00:44 (UTC) 23 minuti, 19 secondi fa

28-08-2020 14:00:44 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.75, 12.8 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.