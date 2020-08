Pulizie di casa: l’utilità di un aspirabriciole

Portare a termine le pulizie di casa in modo proficuo facendosi supportare da tutta una serie di dispositivi utili allo scopo. Quando si parla di aspiratori è agli aspirapolvere che corre subito la mente; in realtà esistono tanti altri elettrodomestici molto funzionali che possono essere di supporto.

Un esempio? Gli aspirabriciole, molto più piccoli e maneggevoli. Come il nome stesso lascia intuire si parla di dispositivi che sono utili per aspirare residui di piccole dimensioni, soprattutto briciole che vanno a depositarsi sulla tavola, sulle sedie, per terra o sui ripiani cucina dopo i pasti.

Pratici e maneggevoli, possono essere suddivisi in aspirabriciole da tavolo; per automobile; ed infine, combinati. I primi sono i più usati, utili soprattutto per la pulizia dopo i pasti o in cucina, dopo aver preparato. Anche gli aspirabriciole da tavola sono estremamente pratici: d’altra parte la sporcizia che si deposita nell’automobile non può essere rimossa con i tradizionali aspiratori, troppo grandi: ecco che avere con sé un aspirabriciole maneggevole può essere la soluzione vincente.

Cosa valutare nella scelta di un aspirabriciole

Quali sono gli elementi da valutare nella scelta di un aspirabriciole? Grosso modo gli stessi che si prendono in considerazione quando si acquista un aspirapolvere. Primo step, capire quale potrebbe essere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Sul mercato di oggi si trovano tante varianti di aspirabriciole in quanto tutti i più grossi brand si sono lanciati nel business: si va da Dyson a Black & Decker passando per Philips e Rowenta. E come sempre in questi casi esistono varianti per qualsiasi esigenza e per tutte le tasche.

Elementi che possono fare la differenza sono, tra gli altri, dimensioni e peso dell’aspirabriciole che si sceglie; la potenza di alimentazione (per aspirabriciole piccoli, da usare per tavola, va bene anche 12V); capacità del contenitore, da valutare sempre partendo dall’utilizzo che si andrà a fare del dispositivo; facilità di pulizia dei filtri; tempi necessari per la ricarica.

In linea generale un aspirabriciole è un accessorio utile che dovrebbe essere presente in tutte le case: un elettrodomestico comodo soprattutto nel caso di pulizie della tavola; dei banconi se l’uso sarà per attività professionali quali bar e ristornati, della propria automobile.