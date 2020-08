Abbiamo purtroppo altri tre casi di nostri concittadini positivi al tampone, a loro va la nostra vicinanza oltre che gli auguri di una pronta guarigione,

Tutti sono in contatto con gli organi competenti e stanno seguendo le indicazioni del caso.

Invito tutti i cittadini ad essere solidali e a rispettare la privacy di chi purtroppo sta vivendo questa situazione che poteva e può capitare a tutti, nessuno è immune.

In questo momento particolare è però importante che ognuno di noi rispetti in maniera rigida le prescrizioni anti Covid :

Uso delle mascherine

Distanza interpersonale

Pulizia costante delle mani

Evitare assembramenti

Invito inoltre tutte le persone che per vari motivi si sono sottoposti o si devono sottoporre a esami seriologici o tampone a mettersi, per precauzione, in isolamento volontario così come invito tutte le persone che rientrano da zone a rischio tra le quali Croazia, Spagna, Grecia e Malta oltre che dalle regioni Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna, e chi sospetta di aver avuto contatti a rischio di fare la stessa cosa oltre che a seguire le indicazioni del proprio medico di famiglia che della Asl di Frosinone che può essere contattata tramite il nr verde 800118800

Non è tempo di allarmismi o di chiacchiere inutili ma è tempo di attenzione maggiore e solidarietà a chi purtroppo sta subendo il problema.

A loro deve andare solidarietà, vicinanza e rispetto della privacy.

Dimostriamo ancora una volta la nostra maturità come comunità unita e solidale.

Ricordo alle attività commerciali, di ristorazione e a tutti gli esercizi pubblici che l’obbligo di far rispettare le norme anti Covid è degli esercenti stessi, il mancato rispetto prevede multe e sanzioni oltre che la chiusura delle attività.

Evitiamo allarmismi, chiacchiere inutili e tutto andrà bene.