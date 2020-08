Ieri è stato il giorno di Matteo Salvini ad Albano Laziale. Il leader della Lega, in occasione dell’incontro per il sostegno di diversi candidati a Sindaco, sentite le proteste ha esclamato: “C’è qualche zanzara”

Salvini ad Albano Laziale, corteo di protesta

“Noi Salvini non lo vogliamo”, questo è più o meno lo slogan partito da un corteo di protesta ad Albano Laziale urlato oggi, giovedì 27 agosto 2020, all’indirizzo del Leader della Lega Matteo Salvini, presente in Piazza Pia per un comizio.

In occasione dell’incontro dei cittadini per presentare diversi candidati a Sindaco (tra cui quelli di Albano, Genzano, Ariccia, Rocca di Papa, Zagarolo e Colleferro) Salvini, una volta sentite le urla dei protestanti, ha commentato sul palco: “Fate un applauso a questi sinistrelli, gli vogliamo bene”.

Ecco il video preso dal corteo preso dalla pagina Facebook di Potere al Popolo Castelli Romani