Sulla strada statale 148 “Pontina”, in direzione sud (Terracina), si segnalano code in corrispondenza del km 18,000, in località Castel di Decima, in provincia di Roma, a seguito di un incidente.

Pontina, incidente tra auto e mezzo pesante: code a partire da Castel di Decima

Il tamponamento, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura, provocando il ferimento di una persona e danni alle barriere stradali.

Attualmente è attiva la chiusura della corsia di marcia per permettere la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto è presente il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.