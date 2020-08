Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 27 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Techetechetè

ore 21:25 Un passo dal cielo

ore 23:40 Il mio nome è nessuno

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Castrocaro

ore 00:00 Ragazze di zucchero

Rai 3

ore 20:25 Vox Populi

ore 20:45 Un Posto al Sole

ore 21:20 Hudson e Rex 1×13-14 1a Tv

ore 23:35 Stati Generali Remix

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:20 Zelig (replica)

ore 23:40 Rise 1×09 1a Tv Free

Italia 1

ore 19:20 Dr. House 6

ore 20:45 CSI 10×11

ore 21:10 Chicago MED 4×05-06-07 1a Tv Free

ore 23:50 The Sinner 1×03-04

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

ore 00:10 Non è mai troppo tardi

La7

ore 20:30 In Onda

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Alessandro Borghese

ore 21:30 Attacco Glaciale

ore 23:15 Gomorra 2×07-08

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Un uomo innocente

ore 23:30 Bonnie e Clyde all’italiana



Serie Tv e Film in Tv Giovedì 27 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo ore 21:10 (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky) L’ispettore Barnaby 13×03

ore 21:10 (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky) 13×03 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 18×14-15

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 18×14-15 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 True Justice 1×06

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Fargo 3×03-04

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×03-04 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 911 3×14 + The Chi 3×04 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 3×14 + 3×04 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Delitti in Paradiso 8×03-04

(ch. 116) ore 21:05 8×03-04 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Whskey Cavalier 1×03-04

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Roswell New Mexico 1×12-13

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×12-13 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Chicago Fire 7×15-16

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Blade Trinity



Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Straw Dogs – Cani di paglia



Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Pride and Glory – Il prezzo dell’onore

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Via dall’incubo

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un’estate in Toscana

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Terror Birds

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Save the Last Dance

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky)

ore 21:10 In fuga per la libertà

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Step Up All In

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Il Commissario Lo Gatto

Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) ore 21:15 Karol un uomo diventato papa

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Batman e Robin

I Film pay Sky/Premium

Comedy Central (ch. 128) ore 21:00 Questa notte è ancora nostra

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Finchè morte non ci separi

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 I giudici

Cinema Connery (ch. 303) ore 21:15 La casa Russia

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 C’è Tempo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 La preda perfetta

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Regression

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La memoria del cuore

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Vivere

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Non sposate le mie figlie 2

Sky Cinema Per Te (ch. 311 sat 484 dtt) ore 21:15 L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri



Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Tekken

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 American History X

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 I 2 soliti idioti



Sport, show e documentari: cosa c’è in tv stasera?