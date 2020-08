Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 26 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Superquark

ore 23:47 Tg1 60 secondi

ore 23:50 Superquark Natura

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 24×07-08 1a Tv

ore 23:05 E La chiamano Estate



Rai 3

ore 20:25 Vox Populi

ore 20:45 Un Posto Al sole

ore 21:20 The Square

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Paperssima Sprint (show)

ore 20:50 Come Sorelle 1a Tv 1×08

ore 00:00 Station 19 2×17 1a Tv Free

Italia 1

ore 19:00 Dr House 6

ore 20:25 CSI 10×17

ore 21:15 Codice 999 1a Tv

ore 23:50 The Conjuring

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Il terzo indizio

ore 00:20 Segreti

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Flight Plan Mistero in volo

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:25 La cuoca del Presidente

ore 23:15 Matrimonio a Prima vista Italia

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Frankenstein Jr.

ore 23:55 Clandestino

Le Serie Tv in Chiaro

RaiPremium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L ast Cop 2×12-13 3×01

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L 2×12-13 3×01 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Gone 1×07-08

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 1×07-08 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Vera 8×01

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Yellowstone 1×01

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Station 19 3×13-14 1a Tv doppiata

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 3×13-14 1a Tv doppiata FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Criminal Minds 14×13-14-15

(ch. 116) ore 21:05 14×13-14-15 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Strike – Il richiamo del cuculo 1×03

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×03 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Riverdale 4×05-06

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 4×05-06 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Mr Robot 4×08

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Tutti pazzi per l’oro



Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Panic Room

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 La morte ti fa bella

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La maga delle spezie



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Swamp Shark



Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Armageddon

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Tutto l’amore del mondo

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Eagle

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Lupin III il tesoro del Titanic

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Mia e il leone bianco

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Sorry we missed you

Cinema Collection Connery (ch. 303) ore 21:15 The Untouchables

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Spider-Man: Un nuovo universo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Kill Bill vol. 1 e vol. 2

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Serenity – L’isola dell’inganno

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Florence

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Occhio indiscreto

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Fuga da Reuma Park

Per Te (ch. 311 sat 484 dtt) ore 21:15 Figli

Premium Cinema 1 ore 21:15 Interstellar

Premium Cinema 2 ore 21:15 Le amiche della sposa

Premium Cinema 3 ore 21:15 Ferie d’agosto



Sport, show e documentari, cosa c’è in Tv? Scopriamolo insieme