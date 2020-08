Salario, incendio in un appartamento: le fiamme invadono tutte le stanze

Nella giornata odierna, mercoledì 26 agosto 2020, poco prima delle ore 9 del mattino i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti in via Reggio Emilia 29, nel quartiere Salario, a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

La sala operativa del Comando Provinciale ha inviato la squadra della sede centrale (1a) con l’ausilio dell’autoscala (as1), la botte di prati (ab9) ed il carro autoprotettori (ta6).

L’appartamento interessato è ubicato al sesto piano di una palazzina di 7 piani. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta: le fiamme, partite dalla camera da letto, si sono poi propagate in tutte le stanze. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Presente anche il personale del 118 e le Forze dell’Ordine.