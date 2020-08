Onoranze funebri: come scegliere l’impresa più adatta ai nostri bisogni

Chi si affida a un’impresa che si occupa del settore funerali di certo non lo fa molto volentieri, ma è obbligato a pagare questo tipo di servizi. Sebbene non possiamo decidere se farlo o non farlo, nel dovere di affidarci a una impresa, possiamo quantomeno scegliere quella più adatta a noi in base a poche semplici caratteristiche.

Innanzitutto, bisogna ammettere che i servizi delle varie agenzie di pompe funebri non su differenziano poi così tanto. Nella pratica, infatti, sono più o meno le stesse le cose che loro offrono. Al massimo sono altre le cose che cambiano, come ad esempio il rapporto qualità / prezzo per ogni singola offerta: questo dato è tra le variabili più significative di tutto il settore.

Poiché questo è un ufficio che costa di base davvero molto, è giusto guardare un attimo le nostre tasche per renderci conto fino a dove siamo in grado di spingerci economicamente.

Per fortuna esiste un portale dei funerali che compara i vari prezzi e ci aiuta a prendere velocemente una decisione in questo senso.

A parte la questione finanziaria, sono altre le cose alle quali dovremmo prestare attenzione, quando ci troviamo invischiati nell’ingrato compito di organizzatori di funerali. Quando muore una persona cara, certo, vorremmo semplicemente essere lasciati in pace per piangerla tutto il tempo che riteniamo giusto.

Eppure qualcuno deve pur pensarci, a tutto l’aspetto tecnico e burocratico: scegliere l’impresa funebre è tra le primissime cose che bisogna fare, e pure con estrema attenzione. Sbagliare ci potrebbe costare assai caro (in ogni senso possibile).

Questi sono i requisiti principali che ogni agenzia dovrebbe avere per ricevere da noi l’incarico:

Prezzi non esagerati (per questa ragione è fondamentale procedere per fare una ricerca “del mercato”)

(per questa ragione è fondamentale procedere per fare una ricerca “del mercato”) Serietà degli addetti ai lavori , che non dovrebbero mai prenderci in giro facendo un lavoro approssimativo e poco elegante

, che non dovrebbero mai prenderci in giro facendo un lavoro approssimativo e poco elegante Onestà

L’onestà è la cosa più importante in assoluto, poiché spesso si rischia di avere a che fare con dei veri e propri truffatori. Da questo punto di vista può essere molto utile lo strumento del passaparola:un amico, un parente o un collega conoscente che si sono già affidate a una precisa agenzia funebre saranno sicuramente in grado di descriverci i pro e i contro della loro scelta.

In sintesi ci potranno fare una recensione ad hoc onesta e affidabile:infatti spesso sul web ci sono tanti esempi di opinioni e recensioni pilotate dalla stessa azienda e quindi false. Invece il parere di una persona fidata ci potranno rendere più tranquilli nella nostra scelta.

Quali sono i segnali che dovrebbero farci capire che stiamo facendo la scelta sbagliata?

Non tutte le persone che si trovano a organizzare il funerale di un loro caro hanno la fortuna di potersi affidare alle parole di una persona cara e quindi quando andranno a scegliere l’agenzia funebre, potrebbero fare la scelta sbagliata.

Ma quali sono i segnali di pericolo?

L’impresa non vuole fatturare

Ti viene consigliata da addetti ai lavori come personale sanitario e che potrebbero avere accordi con essa

Non ti vengono date spiegazioni chiare e anticipate

Ti viene chiesto di pagare in contanti per farti spendere di meno

Si promuove in maniera strana e occulta parcheggiando dei carri funebri vicino all’ospedale o all’obitorio

Questi sono dei segnali che dovrebbero mettere in allarme una persona che sta cercando un’agenzia funebre;ma l’aspetto più importante da valutare è quello che c è da spendere per un funerale. Se per esempio scriviamo su google preventivo funerale milano ci usciranno tante opzioni .ma una in particolare da non sottovalutare è Lastello.

Grazie a questo servizio potremmo ricevere un preventivo personalizzato e trovare l’agenzia funebre più vicina e adatta alle nostre esigenze!