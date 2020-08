Nella serata di ieri, martedì 25 agosto 2020, I Vigili del Fuoco sono intervenuti presso la SP217 in via dei Laghi, nel comune di Rocca di Papa, per ricercare una persona che risultava dispersa.

Il soggetto in questione, un uomo 83enne di nazionalità italiana, è stato localizzato dal personale del nucleo Saf e dalla squadra di Marino (15a) e successivamente recuperato con l’ausilio dell’elicottero Drago, tramite manovra con verricello.

Elitrasportato presso l’Aeroporto di Ciampino, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo hanno trovato in discrete condizioni di salute. L’intervento è terminato alle ore 21,06.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)