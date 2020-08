Il report epidemiologico rispetto alla diffusione del Covid-19 sul territorio comunale di Grottaferrata al 25 agosto 2020 è il seguente.

Il report Covid-19 di Grottaferrata

I positivi in città sono 15 dei quali 1 è ospedalizzato. 23 persone sono in isolamento domiciliare per un totale di 37 concittadini in quarantena.

I dati sono forniti dalla Asl Rm 6 e elaborati dagli uffici comunali.

La situazione è costantemente monitorata dal sindaco Luciano Andreotti che sottolinea come si tratti in larga parte di persone di rientro da luoghi di vacanza.

Come da prassi ormai abituale, al fine del rispetto dei protocolli sanitari, i nominativi degli interessati vengono inviati agli organi di sicurezza competenti. I relativi indirizzi comunicati alla società Tekneko per la raccolta speciale.

L’Amministrazione comunale raccomanda il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; l’utilizzo della mascherina (anche all’aperto nei luoghi affollati), il distanziamento personale di almeno un metro e l’igiene costante delle mani.