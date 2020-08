Rissa furiosa davanti l’ingresso di Zoomarine: il video diventa virale

Botte da orbi di fronte l’ingresso di Zoomarine, a Torvaianica. Il video che gira sul web sta diventando virale.

Calci e pugni di fronte l’ingresso del parco acquatico Zoomarine

Una vera e propria scena da far west quella che è stata immortalata sugli smartphone lo scorso 22 agosto 2020, davanti il cancello di ingresso del famoso parco acquatico di Zoomarine, a Torvaianica.

Al momento restano sconosciute le cause che hanno portato alla rissa fatto sta che, davanti agli occhi attoniti di alcuni bambini, sono volati calci e pugni tra due persone. Alcuni hanno provato a fermare la furia dei due uomini ma, per alcuni minuti, non c’è stato verso.

Nel video si vede anche una donna stesa a terra, forse per un mancamento. Per fortuna, dopo spintoni, calci e parolacce, un uomo è intervenuto ed è riuscito a calmare i due e a riportare la tranquillità.

Proprio in questi giorni sta girando un video sul web e su molti gruppi Telegram che immortala tutta la scena. Momenti di tensione che, speriamo, non si verificheranno mai più.

Foto di repertorio.