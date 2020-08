“Off Rome Tour”, al via il progetto turistico di Zagarolo destinato ai giovani

22 settimane tematiche esclusive e gratuite per consentire a Zagarolo e all’area prenestina e castellana di essere visitate e conosciute in tutto il mondo attraverso il veicolo del Turismo Culturale Giovanile: questo l’obiettivo dall’APS OFF ROME TOUR, la società costituita da un gruppo di giovani concittadini zagarolesi e professionisti del territorio che potrà proporre itinerari turistici per i giovani. Facciamo un passo indietro.

Progetto turistico di Zagarolo destinato ai giovani

A Ottobre dello scorso anno l’Amministrazione comunale di Zagarolo comunicò l’aggiudicazione di un bando regionale Iti.Gi. (Itinerario Giovani); il Comune di Zagarolo fu l’unico Ente della Provincia di Roma ad aver vinto il bando.

A Gennaio 2020, attraverso un bando comunale, fu selezionato il soggetto gestore del progetto (lo

trovate qui: https://comune.zagarolo.rm.it/news/1529-selezione-del-soggetto-gestore-del-progettoitinerario-giovani/).

La proposta dell’APS Off Rome Tour, così come richiesto dal Comune di Zagarolo, è finalizzata alla gestione di un Centro di Sosta collocato nei prestigiosi ambienti del Cantinone di Palazzo Rospigliosi di Zagarolo. Quest’ultimo, grazie ad un’intensa attività di animazione organizzata in settimane tematiche, diverrà un punto di riferimento ed un attrattore di primaria importanza per i flussi turistici giovanili a carattere culturale.

“Un ringraziamento va agli uffici comunali e a quelli dello Spazio Attivo LOIC di Lazio Innova di Palazzo Rospigliosi per aver messo a punto un progetto di così alto spessore turistico – spiega l’Assessore al Turismo di Zagarolo, Emanuela Panzironi. – I giovani professionisti che stanno lavorando all’“Off Rome Tour” sono riusciti a catalizzare l’interesse di numerosi Enti comunali e sovracomunali, a partire dalla Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e i comuni di Palestrina, Castel San Pietro Romano, Cave, Genazzano, Olevano Romano, Labico, Gallicano, San Gregorio e tanti altri che hanno creduto al progetto e hanno piacere nello scommettere sulle eccellenze che li rendono esclusivi. “Off Rome Tour” è “fatto” dai giovani e sarà fruito dai giovani, tessendo un percorso che miri ad accogliere il turista nella più tranquilla, economica e rassicurante “Campagna Romana” e che lo sappia condurre per mano, sulle “Vie che a Roma Portano”.

Undici settimane per il 2020 e undici settimane per il 2021, dunque, con percorsi tematici esclusivi e innovativi strutturati in tematiche definite: Arte Natura e Paesaggio, Musica, Gaming, Food & Italian

Lifestyle, Lingua.

Grazie ad una programmazione tematica, alle attività di animazione ad essa correlate, alla campagna di

comunicazione e diffusione pianificata e al coinvolgimento di una pluralità di stakeholder ed operatori

locali giovanili del territorio, “Off Rome Tour” può diventare il punto di riferimento per il target turistico

under 35 in ambito nazionale ed internazionale, con base a Zagarolo