In relazione all’incendio che si è verificato ad Ardea il 20 agosto 2020 e che ha coinvolto alcuni capannoni in Via di Valle Caia, principalmente destinati a deposito di pneumatici usati, l’ARPA Lazio ha installato a circa 200 metri dall’area interessata un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine.

Il monitoraggio è stato avviato attorno alle 13 del 20 agosto.

Ecco i risultati di Arpa Lazio

È stato anche effettuato uno studio sulla direzione dei venti a supporto degli ulteriori monitoraggi

e controlli ambientali. Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle analisi.

Diossine: non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento Guidelines for Europe 2000) pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 o superiore sono indicazioni per fonti di emissione localizzate. Il valore del primo campione è compreso nei valori di riferimento individuati dall’OMS per l’ambiente urbano.

IPA: il benzo(a)pirene è l’unico composto per il quale il d.lgs. n.155/2010 prevede un valore limite, pari a 1 ng/m3 come concentrazione media annua. Il valore del primo campione è inferiore al valore limite annuale previsto dalla normativa.

PCB: a titolo informativo, si segnalano i valori dei PCB misurati in occasione dell’incendio alla Eco X

di Pomezia del 2017 (394 pg/m3 ) e quelli rilevati durante l’incendio del TMB Salario a Roma a dicembre 2018 (1019, 250, 524, 434, 562 pg/m3).

Individuazione aree oggetto della probabile dispersione degli inquinanti

Per fornire indicazioni utili a supporto delle attività di approfondimento degli effetti dell’incendio e

al fine di individuare la prevalente direzione della dispersione dei fumi generati dall’incendio, è stata

effettuata un’analisi dei dati della stazione meteo di Pratica di Mare, a partire dalle ultime ore di

mercoledì 19 agosto fino alle ore 11 di giovedì.

Nelle ultime ore di mercoledì il vento spirava da ovest/sud-ovest, a partire dall’1 di notte di giovedì è ruotato da nord-est fino a sud-est (verso l’area urbana di Pomezia). La durata limitata dell’incendio e l’assenza di dati di dettaglio sulle quantità dei materiali presenti determinano l’assenza delle informazioni e dei presupposti tecnici per effettuare una simulazione modellistica in grado di produrre una mappa “realistica” delle aree probabilmente interessate dalle ricadute al suolo.

L’Agenzia ha comunque già avviato l’attività di pianificazione di un programma per il monitoraggio delle ricadute degli inquinanti sul suolo superficiale, i campionamenti saranno avviati nei prossimi giorni.