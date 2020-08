Nuovo caso di positività da coronavirus ad Alatri. A confermarlo Giuseppe Morini, il Sindaco.

Il posto del Sindaco di Alatri, Giuseppe Morini

Concittadine e Concittadini buonasera, sono ad informarvi che mi è stato comunicato un ulteriore caso di positività al COVID19, nel territorio comunale.

Si tratta di un link, di ritorno dalla Sicilia, non collegato ai precedenti casi, accertato grazie ai controlli che la ASL sta effettuando in questi giorni.

A tale proposito ricordo che esiste una indicazione sanitaria per tutti coloro che rientrano dalle ferie da fuori regione, in particolare dalla Sicilia e dalla Sardegna, ad effettuare il tampone di controllo presso le strutture della ASL, come ampiamente già comunicato.



Bisogna tenere alta l’attenzione ed evitare comportamenti che possano mettere a rischio la propria salute e quella dei propri cari.



Ancora Buona Serata a tutti.