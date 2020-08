<<Fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi… dal film proprio!>>, è il video che Checco Zalone ha inviato a i ragazzi del Cinema America.

La simpatia di Checco Zalone per il Cinema America

Un invito a non mancare, questa sera a Ostia al Porto Turistico di Roma, dove dalle ore 21.15 a ingresso gratuito, sarà proiettato “TOLO TOLO”, film protagonista dell’ultimo appuntamento sul litorale romano de “Il Cinema in Piazza”, iniziativa a cura dell’Associazione Piccolo America.

Le proiezioni de “Il Cinema in Piazza” proseguiranno a Trastevere, a Piazza San Cosimato, fino alla prossima domenica 30 agosto, anche in compagnia dei tanti attesi ospiti delle ultime serate, tra cui Carlo Verdone, che sarà presente con un omaggio ad Alberto Sordi e poi Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per la presentazione del film “The Leisure Seeker”.

Ecco il video: