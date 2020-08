Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 23 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Non dirlo al mio capo 2×11-12 (replica)

ore 23:40 Speciale Tg1

Rai 2

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 Hawaii Five-0 10×02 1a Tv

ore 21:50 NCIS New Orleans 5×15 1a Tv

ore 22:40 Bull 4×04 1a Tv

ore 23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

ore 20:30 Sapiens – Un solo pianeta

ore 21:20 Il segreto dei suoi occhi

ore 23:05 Tg3R + Mondo

ore 23:35 Hic Sunt Leones

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint – Show

ore 21:20 Champions League Finale PSG – Bayern Monaco

ore 23:55 Rise 1×08 1a Tv Free

Italia 1

ore 19:00 Dr. House 6

ore 20:40 CSI 10

ore 21:20 New York Academy

ore 23:30 Take me Home Tonight

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia weekend – Info

ore 21:30 Mani di velluto

ore 23:40 Sing Sing



La7

ore 21:15 Atlantide – Anatomia di un dittatore

Tv8

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 Gomorra 2×07-08

ore 23:20 Pelham 123 ostaggi in metropolitana

Nove

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:35 Rugantino

ore 23:40 Er più storia d’amore e di coltello



Serie e Film in Tv Domenica 23 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 The Big Bang Theory 3×21-22-23 4×01-04

(ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 The Big Bang Theory 3×21-22-23 4×01-04 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Profiling 2×05-06

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Profiling 2×05-06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI 10×11-12

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Uno (ch. 108 Sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Dr House 3×15-16-17

(ch. 108 Sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×15-16-17 SkyAtlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 13:50 Diavoli 1 Maratona

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 13:50 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Resident 3×04-05-06

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 3×04-05-06 FoxCrime (ch. 116) ore 20:15 NCIS Los Angeles 10×15-16

(ch. 116) ore 20:15 10×15-16 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Training Day 1×05-06

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Will & Grace 11×07-08 + The Big Bang Theory 11×15-16

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 11×07-08 + The Big Bang Theory 11×15-16 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Supernatural 13×21 + Legends of Tomorrow 5×12

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Chinese Zodiac

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Desconocido – Resa dei conti

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Il sipario strappato

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Torno indietro e cambio vita

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Lilly Schonauer

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:20 Retreat Nessuna via di fuga

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Dracula di Bram Stoker

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Uno sconosciuto in casa

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Spogliamoci così senza pudor

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Star Trek Primo contatto

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Tutto il mio folle amore

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 The Hours

Cinema Vacanze (ch. 303) ore 21:15 Mia Moglie per Finta

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 I puffi 2



Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Face off Due facce di un assassino

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Accuse e bugie

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Perchè te lo dice mamma

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Arturo Sandoval Story

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Quasi Nemici – L’importante è avere ragione



Per Te (ch 311 sat 484 dtt) ore 21:15 Metti una notte

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Fast and Furious 5

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Salto nel buio

Finalissima Champions…e non solo. Show e documentari di oggi, domenica 23 agosto 2020