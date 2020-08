Cliente positivo al Coronavirus e il ristorante chiude. È la scelta portata avanti dal ristorante Foodisfaction, in piazza Guido Crepax, che dopo aver riscontrato un caso di positività al Covid-19 lo scorso 18 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 22.30 e le 00.00, ha deciso di chiudere il locale in via cautelativa per tutto il week-end.

“Siamo venuti a conoscenza che una cliente che ha passato la serata da noi martedì 18 agosto (22.30-00.00) ,oggi è risultata positiva al test per il Covid-19”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività.

Al momento stiamo contattando tutti i clienti che hanno cenato nel nostro locale martedì sera e abbiamo chiuso da oggi per tutto il week end il nostro locale per tutelare la sicurezza di tutti; di conseguenza, chi aveva una prenotazione per questi giorni, ahi noi, riceverà la nostra chiamata per la disdetta.