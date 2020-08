Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute pubblicato sul sito ufficiale. Oggetto delle attenzioni stavolta è un lotto di cozze confezionato dall’azienda Ittica Allevamenti Ca’ Pellestrina srl, finito nel mirino per la possibile presenza di biotossine.

Il prodotto è presente negli scaffali dei supermercati con la denominazione di vendita “Mytilus Galloprovincialis” e i lotti incriminati sono i numeri 636, 637, 643, 647. Le confezioni sono vendute con un peso di 5, 10 e 20 kg.

La raccomandazione, come da prassi in questi casi, è quella di non consumare il prodotto riportandolo immediatamente nel punto vendita dal quale è stato acquistato.