Prime crepe lungo un’estate memorabile sotto molti punti di vista? Sembra proprio che l’ultima settimana di agosto voglia riservare qualche sorpresa “bagnata” lungo tutto lo stivale e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone. Pioggia e sole cominceranno ad alternarsi con buona regolarità, regalando situazioni alterne con picchi di sole (e temperature) molto alti e altre giornate decisamente autunnali. La variabilità entrerà in scena già nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 agosto 2020. Sarà una due giorni caratterizzata da molte “sorprese”, anche se siamo ancora lontani dal far calare il sipario sulla parola estate.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 agosto 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 24 agosto:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 22° C; max 32° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 25 agosto:

Notte: Nubi sparse con pioggia debole

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 20° C; max 32° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 24 agosto:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse con possibili temporali

Temperatura prevista: min 20° C; max 31° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 25 agosto:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 18° C; max 31° C. Venti: deboli