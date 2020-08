Nuovo caso di coronavirus ad Alatri. Si tratta di un giovane cittadino. A confermarlo è direttamente il Sindaco, Giuseppe Morini.

Concittadine e Concittadini buongiorno, ho ricevuto la conferma che un altro nostro concittadino è risultato positivo al contagio da CoVid-19.

Dopo il piccolo cluster familiare di cui vi ho già dato informazione, ora questo nuovo caso di un giovane concittadino, anche lui asintomatico e sottoposto a controllo preventivo in funzione dell’attività lavorativa svolta.



Credo che non ci sia bisogno di ulteriori commenti e raccomandazioni, ma una preghiera a tutti, soprattutto ai ragazzi, permettetemi di farla: credetemi, parlo più come padre che come sindaco, capisco la vostra esigenza di vivere intensamente gli anni più belli ed entusiasmanti della vita, quelli della gioventù, ma abbiate cura di voi stessi, rispettate le norme, siate attenti al distanziamento. La vostra voglia di vivere si realizzi anche attraverso la responsabilità, il rispettoso uso della mascherina, l’igiene delle mani, l’attenzione al contatto fisico.