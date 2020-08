Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, venerdì 21 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 I Migliori Anni – I migliori dei Migliori anni

ore 00:00 Passaggio a Nord Ovest

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Mai fidarsi di quel ragazzo 1aTv

ore 22:55 Sarah Kohr – Omicidio nell’Altes Land

Rai 3

ore 20:25 Vox Populi

ore 20:45 Un Posto al sole

ore 21:20 La Grande Storia

ore 23:30 Linea Notte

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Come Sorelle 1×07 1a Tv

ore 23:53 Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire

Italia 1

ore 19:00 Dr House 6

ore 20:40 CSI 10×12

ore 21:30 17 Again

Teen comedy con Zac Efron e Matthew Perry (“Friends”). Racconto spazio-temporale dentro al quale un quarantenne ritorna adolescente.

ore 23:30 Bugiardo Bugiardo

Jim Carrey nei panni di un avvocato incline alla menzogna. Quella che e’ una carta vincente sul lavoro e’ pero’ un difetto nella vita privata.

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Il Burbero

ore 23:55 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

La7

ore 20:30 In Onda – Talk

ore 21:15 (negli ultimi giorni In Onda si è prolungato fino alle 22:15/30) I Misteri di Parigi



Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Finale Europa League Pre partita

ore 21:00 Inter – Siviglia Finale Europa League

ore 23:00 Post Partita + Terzo Tempo Europa League

Nove (Sky 149)

ore 20:10 Little Big Italy

ore 21:30 Fratelli di Crozza Classic

ore 22:50 #Hashtag 1a Tv – Talk Show

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 21 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×17-18

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×17-18 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La serie infernale – miniserie Agatha Christie

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La serie infernale – miniserie Agatha Christie Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Rebecka Martinsson – Ciclo delitti in Svezia

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Rebecka Martinsson – Ciclo delitti in Svezia Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 2×15-16

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Dalla Terra alla Luna 1×03-04

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×03-04 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Big Bang Theory 12×23-24 Finale di Serie 1a Tv Sky + Agents of SHIELD 7×12 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 12×23-24 Finale di Serie 1a Tv Sky + 7×12 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS Los Angeles 10×15-16

(ch. 116) ore 21:05 10×15-16 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Gone 1×07-08

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 1×07-08 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 3×08 – Superstore 4×05-06

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×08 – 4×05-06 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 2×11-12

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 2×11-12 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 5×01-02

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Into the Sun

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 La Fidele

Alle 23:20 Strike Back 7×03-04 1a Tv free

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 We Were Young – Destinazione Paradiso

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Bang Bang

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Venere Nera

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Amori e incantesimi

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 L’anatra all’arancia

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Contractor – Rischio supremo

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Virtual Storm

I film in onda su Sky e Tv a pagamento

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Now You See Me – I maghi del crimine

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Una giusta causa

Cinema Vacanze (ch. 303) ore 21:15 Un weekend da bamboccioni 2

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Dolcissime

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Dredd

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Extortion

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Anna Karenina

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 You Don’t Know Jack

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Suocero Scatenato

Sky Cinema Per Te (ch. 311 sat 484 dtt) La coppia dei campioni

Premium Cinema 1 ore 21:15 Matrix Reloaded

Premium Cinema 2 ore 21:15 Vizi di famiglia

Premium Cinema 3 ore 21:15 La prima pietra

Tutto pronto per la finalissima di Europa League. Ecco gli show e i documentari in onda oggi 21 agosto 2020