A Piedimonte San Germano, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia traevano in arresto nella flagranza dei reati di “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale” un cittadino nigeriano J. L., di anni 24, senza fissa dimora, già censito per oltraggio e resistenza a P.U., porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Ecco cosa è successo

Gli operanti, accorsi in via Casilina Nord nel citato comune, ove era stata segnalata mediante chiamata al 112 la presenza di un uomo che molestava i passanti che transitavano a piedi, individuavano il prevenuto che alla richiesta di esibire i documenti per l’identificazione, si rifiutava e minacciava di lesioni i due militari, impugnando un collo di una bottiglia di vetro rotta.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva ristretto nella camera di sicurezza della caserma di Cassino in attesa del rito direttissimo disposto dall’A.G.;