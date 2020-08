Artena, pusher 51enne del luogo trovato con una piantagione di marijuana

Continua l’attività antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro.

L’operazione

Ad Artena, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 51enne del luogo, con precedenti, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Artena, intervenuti nei pressi dell’abitazione di un pusher per una lite in famiglia, hanno controllato anche l’abitazione adiacente e le sue pertinenze. Nel retro, il proprietario 51enne aveva allestito una vera e propria piantagione con ben 65 piante di marijuana con altezza da un metro a 1,50 mt.

I Carabinieri hanno esteso il controllo all’interno dell’abitazione dove hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga nonché diciotto flaconi di metadone.

L’uomo è stato arrestato e, in attesa di giudizio, sottoposto agli arresti domiciliari.