Frosinone, rimonta riuscita a metà: si interrompe il sogno Serie A

Si è interrotto il sogno Serie A per il Frosinone Calcio. Non si può dire che sia avvenuto bruscamente poiché, dopo la partita di andata dei play off di Serie B, i ciociari di certo non partivano favoriti in questa finale di ritorno.

Frosinone Calcio, si riparte dalla Serie B, ma con la consapevolezza di partire favoriti per la stagione 2020/2021

Il Frosinone ha perso con onore a La Spezia. Ha giocato un calcio spregiudicato e senza subire troppo. Proprio questa la pecca maggiore della formazione di Nesta, che ha storicamente avuto un ottimo attacco e più di qualche pecca nella retroguardia. La determinazione dei gialloblu ha permesso ai ciociari di dominare la sfida di ritorno e sfiorare la remuntada tanto ambita.

Si riparte in Serie B, ma con la consapevolezza di aver lottato alla pari con lo Spezia e magari qualche rimpianto, legato sia alla partita di andata, giocata con concentrazione e determinazione minore, sia per quanto concerne il campionato. Infatti, dopo la ripresa, la squadra ha perso colpi e posizioni, riuscendo ad arrivare ai play off soltanto a pochi minuti dal termine. La partita di andata è stata nervosa e i giocatori di punta non hanno reso al massimo, gettando al vento una preziosa occasione.

Tuttavia, nonostante la delusione, non tutto è da buttare. Si riparte con più di qualche giocatore di categoria superiore (vedasi Ciano, Beghetto, Rodhen, Bardi, Dionisi, ecc.) che gli permetterà di lottare per la Serie A da protagonista. La speranza è che la squadra non venga smantellata e restino i pezzi grossi. Soltanto mantenendo una rosa rodata e aggiungendo innesti di lusso sarà infatti possibile raggiungere il tanto agognato obiettivo. La società che ha allestito il progetto, a ogni modo, si conferma essere da Serie A.