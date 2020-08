Partiti oggi

Partono oggi, giovedì 20 agosto, le attività di indagine di sieroprevalenza dedicate agli operatori scolastici e non e studenti con disabilità. Saranno coinvolti nidi comunali e privati, materne paritarie, Istituti Comprensivi, Scuole Medie Superiori ed Istituti Superiori statali, paritarie e non paritarie della ASL Roma 5.

Tutto il personale docente e non docente delle scuole è stato o sarà nei prossimi giorni contattato dai relativi istituti scolastici di afferenza per ricevere comunicazione del giorno e orario in cui potrà, su base volontaria, essere sottoposto al test sierologico presso il proprio istituto.

Ai genitori degli studenti con disabilità le scuole forniranno il numero regionale dedicato per prenotare il test che sarà effettuato presso il distretto sanitario competente.

PER INFORMAZIONI SULL’INTERO PROGETTO LEGGI ANCHE : https://bit.ly/2QbK8ee