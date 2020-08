Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota società NTT Data ricerca personale informatico, sia laureati che neolaureati. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

NTT Data cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

NTT Data ricerca informatici e neolaureati. La società giapponese, considerata tra i principali fornitori mondiali di servizi It rivolti a ogni settore, ha sede a Tokyo ma opera da qualche anno anche in Italia dove conta già più di 3500 collaboratori. Quello che la società cerca è personale esperto di informatica da inserire in organico.

Requisiti per la sede di Roma

Si cercano neolaureati Information technology da inserire nei centri competenza di Ntt Data.

Requisiti: laurea in Informatica o discipline Stem, buona conoscenza di uno o più fra java, C++, C#, Python, conoscenza di base di Oracle, SQL/Server, PL/SQL e dell’inglese. Inoltre è richiesta la disponibilità a trasferte in Italia e all’estero

Si cerca un Java Expert da inserire nell’area Solution Services

Requisiti: percorso di studi ad alto contenuto tecnologico, esperienza di almeno tre anni, ottima conoscenza di Java, Sql e Angular e della lingua inglese.

Come fare per candidarsi

Nulla di più semplice. Basta andare sul sito ufficiale di NTT Data e, nella sezione lavoro, scegliere l’offerta che maggiormente ti interessa.