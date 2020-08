Anticipazioni puntata di Superquark di stasera, 19 agosto 2020

Dopo l’interessate viaggio in Australia dello scorso 12 agosto, torna stasera mercoledì 19 agosto 2020 un nuovo appuntamento con Superquark, con una puntata dedicata in buona parte all’Europa con un documentario naturalistico.

Anticipazioni Superquark 19 agosto 2020

La puntata avrà inizio alle 21:25 e andrà in onda su Rai 1 e su Rai Play. Piero Angela condurrà gli spettatori verso un viaggio in Europa. Verrà mostrato al pubblico il documentario della BBC tratto dalla serie Sette continenti un pianeta. L’Europa è probabilmente il continente più sfruttato dalla presenza umana e la presenza massiccia della civiltà ha limitato gli spazi a disposizione degli animali, costringendoli ad adattarsi a condizioni sempre più difficili. Tuttavia il patrimonio di flora e fauna va salvaguardato per garantire un futuro a tutte le specie.

Si passerà successivamente ad un intrigante servizio sul DNA dei Romani, cercando di rintracciare le loro origini. Protagonisti della seconda parte Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher, che hanno seguito le scoperte di uno studio genetico guidato dall’Università Sapienza di Roma.

Spazio anche all’astronomia, con un riepilogo delle numerose scoperte effettuate negli ultimi 10 anni durante l’esplorazione del nostro sistema solare. Ad accompagnare Piero Angela toccherà stavolta all’esperto Paco Lanciano.

Altri suggestivi servizi andranno a completare il sempre ricco programma di Superquark, il cui menù terminerà in seconda serata con il sesto episodio della BBC “Blu Planet II” in cui si parla di coste.