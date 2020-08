Forze dell’Ordine che indossano i camici e post polemico. È questo l’ultimo tweet di Matteo Salvini che ha detto la sua in merito alla vicenda legata ai quattro immigrati che, positivi al Covid-19, non hanno rispettato le prescrizioni sanitarie all’interno del Centro D’Accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa.

Ecco il post Twitter di Matteo Salvini

Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che rifiutano il ricovero. Camici per le Forze dell’Ordine, multe e restrizioni per gli Italiani ma porti spalancati per gli immigrati infetti che vagano in giro per l’Italia. Tutto questo non è normale.

Foto presa dal profilo twitter di Matteo Salvini.