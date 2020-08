Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, lunedì 18 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:35 Techetechetè

ore 21:25 Perduta nel Vermont

ore 23:15 Un’estate a Salamanca

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 24×03-04 1a Tv

ore 23:05 The Blacklist 6×13-14 1a Tv Free

Rai 3

ore 20:00 Blob

ore 20:20 Vox Populi

ore 20:45 Un Posto Al Sole

ore 21:20 Chi l’ha visto?

ore 23:00 Linea Notte – Info

ore 23:35 Mi chiamo Maya

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:30 Lo show dei Record

ore 23:50 Station 19 2×14 1a Tv Free



Italia 1

ore 19:20 Dr. House 5

ore 20:20 CSI 10×01

ore 21:20 Chicago PD 6×21-22 1a Tv Free

ore 00:05 Law & Order: SVU 20×12-13-14 1a Tv Free

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 L’amore è eterno finchè dura

ore 23:55 Un sacco bello

La7

ore 20:30 In Onda– Talk

ore 21:15 Cavalcarono Insieme

ore 23:30 U-Boat 96

Tv8

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 La perla del Paradiso 1a Tv

ore 23:15 Amore in Linea

Nove

ore 20:00 Little Big Italy

ore 21:30 The Call

ore 23:30 Amazzonia criminale

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Martedì 18 agosto

Le Serie Tv in Chiaro

Tv2000 (ch.28 dtt 18 Tivùsat 157 Sky) ore 21:10 This is Us

TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Il commissario Claudius Zorn – Senza luce

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Alice Nevers – Professione giudice 9×03

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Sherlock

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Strike Back 8×05-06 1a Tv

Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Grey's Anatomy 16×18-19

FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Art of Crime 1×05-06

PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Blindspot 4×03-04

Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 All American 1×15 + Riverdale 4×03-04

Premium Action ore 21:15 The Flash 5×13-14

LaF (ch 135 Sky) ore 21:00 Cardinal 3×01-02

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Scemo e più Scemo

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Cold Skin – La creatura di Atlantide

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’indiana bianca

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 21:15 1981: indagine a New York

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Fiore di cactus

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Allmen e il diamante rosa 1a Tv

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Quando arriva l’amore

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Il mio amico Vampiro

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Twilight

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Banzai

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Space Jam

La trasmissione di Sky e delle pay tv

Comedy Central (ch. 128 Sky) ore 21.00 Notte prima degli esami

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Rambo Last Blood

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 On the Milky Road – Sulla via lattea

Cinema Estate (ch. 303) ore 21:15 Mi presenti i tuoi?

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 A spasso col Panda

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Men in Black

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Prey La caccia è aperta

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Emma

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Tutte le mie notti

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Una pallottola spuntata

Cinema Per Te (ch 311 sat 484 dtt) ore 21:15 Pinocchio

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Final Destination 3

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Pleasentville

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Sing Sing



Sport, documentari e show in programma oggi, martedì 18 agosto 2020