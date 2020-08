Amazon cerca magazzinieri per i suoi centri nel Lazio: tutte le opportunità

Amazon cerca magazzinieri per i suoi centri di smistamento presenti nel Lazio. Scopriamo insieme quali sono le opportunità aperte.

Amazon cerca magazzinieri: come candidarsi

Per i centri di Roma, Magliana, Settecamini e Passo Corese, la multinazionale americana, leader nel settore dell’e-commerce, cerca magazzinieri e Warehouse associates Specialty.

Gli Associates costituiscono il cuore dell’azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio. L’Azienda offre agli aspiranti Associates un ambiente giovane, dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di imparare molto e dare un contributo importante al successo dell’Azienda.

Principali responsabilità

• Ricezione della merce in entrata nel magazzino

• Smistamento della merce da stoccare

• Catalogazione degli articoli

• Stoccaggio della merce

• Prelievo della merce e trasporto nell’area di imballaggio

• Imballaggio e spedizione della merce

• Applicazione di procedure di sicurezza e qualità standardizzate e rigorose

Profilo ricercato

• Età non inferiore ai 18 anni

• Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

• Comprensione della lingua italiana

• Puntualità, precisione ed attenzione

Requisiti addizionali

• Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

• Atteggiamento positivo verso il lavoro

• Disponibilità a raggiungere elevati standard di performance e qualità

Clicca qui per ulteriori dettagli e candidarti

Amazon è alla ricerca di persone motivate e volenterose per ricoprire posizioni di operatori di magazzino nel nostro deposito di smistamento a Roma. Il candidato ideale ha una forte senso del dovere, è attento ai dettagli, è affidabile e orientato alla soddisfazione del cliente.

Questo lavoro richiede l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione di pacchi nel centro di smistamento con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini per i nostri clienti e risoluzione dei problemi associati a queste attività. Si prevede che i nostri dipendenti comprendano e conoscano tutti i processi e applichino le norme stabilite in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi del lavoro, qualità dei prodotti e processi di lavoro standardizzati.

Descrizione del lavoro di un operatore di magazzino:

• Carico / scarico della merce

• Ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità

• Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

• Risoluzione degli imprevisti

• Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Requisiti richiesti:

• Età non inferiore ai 18 anni

• Permesso di lavoro

• Permesso di soggiorno

• Comprensione della lingua italiana

• Puntualità, precisione ed attenzione

• Atteggiamento positivo verso il lavoro

• Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario

• Elevata attenzione verso gli aspetti della sicurezza sul lavoro

• Disponibilità a raggiungere elevati standard di qualità

• Impegno al rispetto di una cultura del lavoro basata su processi standard

• Capacità di apprendimento

• Capacità di concentrazione

• Buona vista

• Possibilità di caricare fino a 15 kg

Requisiti addizionali:

• Capacità di leadership

• Capacità di risoluzione degli imprevisti

• Esperienza nel settore della logistica

Il benessere dei nostri dipendenti, dei nostri fornitori e dei nostri clienti è al primo posto.

Stiamo seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie locali nell’implementare le giuste misure in tutti i siti per contenere l’emergenza sanitaria in corso.

Per esempio abbiamo incrementato la pulizia e la sanificazione di tutte le aree di lavoro, e sospeso o adeguato tutti i processi che non garantivano la distanza minima necessaria.

Clicca qui per ulteriori info e candidarti

Azienda cliente gruppo multinazionale leader nel settore delle vendite online, in costante crescita sia in Italia che all’estero, ricerca operatori di magazzino (“Associates”) per il suo centro logistico di Passo Corese. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti.

Scopri cosa vuol dire diventare un Associate in un Centro di Distribuzione Amazon e i processi dei nostri Centri di Distribuzione Robotici Europei.

Clicca qui per ulteriori info e candidarti