Proprio in questi istanti, un uomo si è barricato nel quarto piano della sua casa, a Ostia. Il 59enne, che ha diversi precedenti penali, è tutt’ora rinchiuso all’interno della palazzina in cui risiede e minaccia di far saltare in aria tutto con l’ausilio di una bombola di gas.

Cosa sta succedendo

Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine locali: Polizia e Carabinieri, oltre che la Polizia Locale.

Quest’ultima ha chiuso piazza Gasparri, luogo, dove l’uomo si è barricato in casa, partendo da via Storelli. Sono momenti di altissima tensione quelli che si stanno vivendo sul litorale romano. La situazione di protrae da circa un paio d’ore di questa mattina. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve