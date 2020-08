Nel pomeriggio di ieri, un romano di 59 anni, con problemi di tossicodipendenza e affetto da una pregressa patologia psichiatrica, si era seduto sul parapetto di Ponte Mazzini, sporgendosi pericolosamente verso il Tevere e manifestando chiari intenti suicidi.

Ecco cosa è successo

Una nota giunta al “112” ha segnalato la presenza dell’uomo e una pattuglia di Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma, in zona per un servizio di controllo del territorio, si è immediatamente avvicinata per verificare la segnalazione.

Quando i militari sono arrivati sul ponte hanno notato il 61enne, in forte stato d’ansia, che ha alla loro vista ha detto di volersi buttare e farla finita.

Con tutta le cautele del caso, i Carabinieri hanno iniziato a parlare con l’uomo, lentamente, ad avvicinarlo, fintanto che, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarlo alle spalle e a trascinarlo in sicurezza sul ponte. Un’ambulanza lo ha poi condotto presso l’ospedale “Santo Spirito”.