Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 22 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Una Storia da Cantare – Mina

23:50 TG1 60 Secondi

23:53 Una Storia da Cantare – Mina

00:20 RaiNews24

00:50 Che tempo fa

00:55 Milleeunlibro Scrittori in TV

01:55 Sabato Club FILM American Hustle – L’apparenza inganna

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Ho quasi sposato un Serial Killer

22:45 Bull Rimedio

23:30 TG2 Dossier

00:30 TG2 Storie. I racconti della settimana

01:15 TG 2 Mizar

01:40 TG 2 Sì, Viaggiare

01:50 TG 2 Eat Parade

02:05 Braindead – Alieni a Washington – Non ci sposteranno!

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 Giù la testa

23:25 TG Regione

23:30 TG3

23:41 Meteo 3

23:45 TG3 Agenda del Mondo Estate

01:50 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:55 Il vento del cinema

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia Weekend

21:25 Una Vita XVI , 1035 – II Parte

22:05 Una Vita XVI , 1036

23:05 Una Vita XVI , 1037 – I Parte

23:45 Mina – Ieri & Oggi

02:46 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 La Sai L’Ultima?

00:31 La Liberazione di Parigi – Campi di Battaglia

01:40 Tg5

02:14 Meteo.It

02:15 Paperissima Sprint Estate

02:42 Questa è la Mia Terra

6 Italia 1

20:40 Combustione Interna – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 5 Bambini & It

23:20 Sport Science I, 8

00:15 Sport Science I, 9

01:05 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:07 Mondi Paralleli – Constantine

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Schegge di paura

23:45 Il grande freddo

01:55 In Onda

02:35 Il Commissario Cordier

8 TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Lezioni di piano

23:30 Lolita

01:45 Showgirls

9 NOVE

20:10: Fratelli di Crozza Classic

21:35: Attacco al Clan – Caccia ai Casalesi

00:30: Sirene – Operazione Mafia nigeriana

01:40: Spaccio capitale

02:50: Delitti a circuito chiuso

20 Venti

20:15 Il Corollario del Rivestimento Raccapricciante – The Big Bang Theory III

20:42 Il Teorema del Football – The Big Bang Theory III

21:04 Blade II

23:33 Into The Sun

01:33 La Preda – Taken II

02:13 Il Codice di Hammurabi – Taken II

02:53 Il Giudice Nel Mirino – Renegade IV

21 Rai 4

21:19 The Quest – La prova

23:00 Need for speed

01:16 Supernatural XI ep.13

02:04 Supernatural XI ep.14

02:43 Supernatural XI ep.15

22 Iris

21:00 Basic

23:11 Arlington Road

01:30 Mr. Beaver

03:03 E Poi, Non Ne Rimase Nessuno

23 Rai 5

20:24 Debussy: Suite Bergamasque

20:44 Classical Destinations

21:15 Teatro per Te

23:14 Stockhausen: Inori, adorazioni per solista e orchestra

00:32 Art Night Rodin/Civilizations 2

02:21 Rai News Notte

02:24 Korsakov – Suite da Le Mille e una Notte

03:15 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 Qualcosa è cambiato

23:35 Dalle 9 alle 5… orario continuato

01:35 Before Midnight

25 Rai Premium

21:20 Scusate il disturbo – 1° parte

23:00 Scusate il disturbo – 2° parte

00:50 Blu Notte 2: La bottiglia di Rosolio – Clotilde Fossati p.6

01:45 Blu Notte 2: Binario 10 – Duilio Saggia p.7

02:30 Memory – p.3

26 Cielo

20:00 Affari al buio – Texas

20:25 Affari di famiglia

21:15 Habitaciòn en Roma

23:05 Sesso a quattro zampe

00:05 Webcam Girls

01:05 Porno Valley

02:00 The Right Hand – Lo stagista del porno

27 Paramount Network

21:10 Star Trek – Il futuro ha inizio

23:00 Gattaca – La porta dell’universo

01:00 Baywatch

04:00 Le inchieste di Padre Dowling

28 TV2000

19:00 Santa Messa

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Soul

21:25 Io ti salverò

23:20 Meeting di Rimini

00:25 Una donna alla casa bianca

01:05 La compieta

01:25 Il Santo Rosario

01:50 Sulla strada

29 LA7d

19:20 Drop Dead Diva

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Professor T.

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – Sulla Via del Tramonto

23:00 Non uno di Meno – i Liceali

00:54 Un Nuovo Arrivo – i Liceali 2

02:36 Lotta di Classe – i Liceali 2

31 Real Time

20:25: Il boss delle cerimonie – Federica e Mauro

21:00: Il boss delle cerimonie – Carmen e Salvatore

21:30: Vite al limite – Coliesa

23:20: Vite al limite – Kelly

01:00: Vite al limite – Annjeannette

02:40: Vite al limite – Angela

34 Cine34

21:18 Scansati… a Trinità arriva Eldorado

22:50 Un bounty killer a Trinità

00:18 La ragazza dalla pelle di luna

01:47 La prima volta, sull’erba

03:17 La favorita

35 Focus

20:15 Il Viadotto di Millau – i Più Grandi Ponti del Mondo

21:15 Ustica: una Tragedia Italiana – Indagini Ad Alta Quota XIII

22:15 Test Mortale – Indagini Ad Alta Quota XIII

23:15 La Caccia – Beautiful Serengeti

23:45 Planetary

01:15 Il Canale di Suez: un Trionfo della Tecnica – Mega-Costruzioni

02:02 Tgcom24

38 Giallo

20:00: Profiling – Padri e figlie

21:10: Tandem – la foto rubata

22:15: Tandem – il diamante nero

23:15: Tandem – il Cammino dei Templari

00:20: Tandem – un amore pericoloso

01:20: Law & Order – i due volti della giustizia – il prezzo del silenzio

02:15: Law & Order – i due volti della giustizia – A qualunque costo

03:05: Law & Order – i due volti della giustizia – Prove inquinate

39 TOP Crime

19:34 Gone

21:16 Duplice omicidio per il tenente Colombo

23:03 The mentalist

00:54 Gone

02:19 TgCom24

02:21 C.S.I. New York

49 Spike TV

20:20 Happy Days

21:30 Mucchio D’Ossa

01:30 True Justice

03:05 Top Gear

52 DMAX

21:25: Sopravvivenza animale – A sangue freddo

22:20: Sopravvivenza animale – Sfide della vita

23:20: Cose di questo mondo – la maledizione

00:10: Mountain Monsters – la contea di Wirt

01:00: Mountain Monsters – il fantasma della foresta

01:50: Mountain Monsters – il ritorno del Rogue Team

02:40: La città fantasma – Non addormentarti

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Silvano Vinceti

20:30 Passato e Presente – Le radio dell’Italia Liberata

21:10 I Fidanzati

00:35 Notiziario – RaiNews24

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Passato e Presente – Le radio dell’Italia Liberata

01:40 Soggetto donna Donne e Religione pt.133

02:25 Come eravamo – Moda p.28

02:40 Altri fiori verranno p.3

55 Mediaset Extra

21:15 Festivalbar 2000

22:55 Avanti un Altro

00:02 Tgcom24

00:05 I Ragazzi Irresistibili

02:20 Don Tonino e la Casa Dei Veleni – Don Tonino II

59 Motor Trend

22:15: Affari a quattro ruote – 2004 Mini Cooper S MC40

23:05: Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

23:55: Affari a quattro ruote Francia

01:40: Affari a quattro ruote – Suzuki SJ410

02:30: Affari a quattro ruote – BMW 325 iTouring

03:20: Affari a quattro ruote – MGB GT

66 Italia 2

20:05 Il Piano Annienta Mortali di Zamasu – Dragon Ball Super

20:30 Chopper e la Sfera Rombante Proibita – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 L’ Agente Rubber e il Magistrato Corrotto – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Three… Extremes

23:50 Virtual Storm

01:37 Il Tecnico dell’Allarme – Camera Cafè

01:42 Deficit dell’Attenzione – Camera Cafè

01:47 La Fiera del M.U.F.A.L. – Camera Cafè

01:52 Tavolino – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101