Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, giovedì 20 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 L’uomo che cavalcava nel buio

23:50 Immenhof – L’avventura di un’estate

01:30 RaiNews24

02:05 Sottovoce

02:35 Piccolo mondo antico

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Play off di ritorno Serie B Spezia-Frosinone

22:55 Blue Bloods Qualcosa di blu

23:40 Women for Women

00:50 Sorgente di vita

01:20 Blindness – Cecità

03:10 Rex Vendetta

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox populi

20:45 Un posto al sole

21:20 Hudson & Rex

22:55 TG Regione

23:00 TG3 Linea notte estate

23:32 Meteo 3

23:35 Stati Generali Remix 2019-2020

00:25 Cultura presenta Newton

01:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 L’ Ultimo Boy Scout-Missione Sopravvivere

23:44 After The Sunset

01:48 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:07 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:15 Se Dio Vuole Migliorerà – Rise

01:15 Tg5

01:49 Meteo.It

01:50 Paperissima Sprint Estate

02:17 Questa è la Mia Terra

6 Italia 1

20:26 Sin City Blue – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 La Parte Migliore di Me – Chicago Med

22:10 Situazioni Complicate – Chicago Med

22:57 Spalle Al Muro – Chicago Med

23:48 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

23:51 The Sinner , 1

00:42 The Sinner , 2

01:29 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

01:37 Salvare Gli Innocenti – II Parte – Constantine

02:19 Studio Aperto – la Giornata

02:31 Sport Mediaset – la Giornata

02:46 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La grande scommessa

23:45 Misterioso omicidio a Manhattan

00:45 Tg La7

02:00 In Onda

02:40 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Dal profondo della Terra

23:15 Gomorra – La serie

01:15 Il passato ti darà la caccia

03:15 Nato per uccidere

04:15 Lady Killer

9 NOVE

20:10: Little Big Italy – Santiago del Cile

21:35: La maschera di ferro

00:00: Clandestino – American Guns. 1a parte

01:20: Clandestino – American Guns. 2a parte

02:35: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Fluttuazione dell’Apriscatole Elettrico – The Big Bang Theory III

20:42 La Congettura del Grillo Parlante – The Big Bang Theory III

21:04 Operazione U.N.C.L.E.

23:32 Highlights Champions League

00:02 The Nice Guys

02:21 Leah – Taken

03:00 Scomparso – Taken

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds VIII ep.13

21:20 Il principio del piacere ep.9

22:18 Il principio del piacere ep.10

23:25 Open Water 3 – Cage Dive

00:44 X-Files II ep.13

01:31 X-Files II ep.14

02:23 Cold Case V ep.5

03:05 Cold Case V ep.6

22 Iris

20:05 Amnesia Temporanea – Walker Texas Ranger

21:00 Seven Swords

00:01 Ballistic

01:55 Ricercati: Ufficialmente Morti

23 Rai 5

20:22 L’Arte dell’Ingegno

21:15 Rigoletto – Festival di Bregenz

23:21 Pink Floyd – Reflections and Echoes: Parte 1

00:13 Rock legends Billy Joel

00:38 Rock legends U2

01:02 Lou Reed Live a l’Ancienne Belgique, 1975

01:32 Rai News Notte

01:35 Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

02:30 L’Arte dell’Ingegno

24 Rai Movie

21:10 Taj Mahal

22:45 In nome di mia figlia

00:15 Devil’s Knot – Fino a prova contraria

02:15 Parkland

25 Rai Premium

21:20 Amore sull’ onda

22:55 Codice Aurora – p.1

00:45 Codice Aurora – p.2

02:20 La Squadra 5 – p.9

04:15 Castigo senza delitto

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Alligator X

23:15 Polyamori

00:05 Sesso: quello che le donne vogliono

01:00 Unhung Hero – Sottodotati

02:45 Parcours d’amour

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 Honey

23:00 Cake – Ti amo, ti mollo… ti sposo

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:35 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Sconosciuti

21:15 The Informant!

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta

23:50 Il Santo Rosario

00:15 L’Ora Solare

01:10 Siamo noi

01:45 Il diario di Papa Francesco

02:10 Sconosciuti

02:35 Congo

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:10 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Step Up 4 Revolution – Dance It Up!

23:10 Step Up 3D – Dance It Up!

01:14 Coppia Libera? – una Mamma per Amica V

02:03 Un Interesse Nascosto – una Mamma per Amica V

02:43 Uno Spirito Che Non Sarà Piegato – The Originals IV

03:23 Bambina Voodoo – The Originals IV

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti

21:20: Famiglie ritrovate – Orfano adulto

22:15: Famiglie ritrovate – Gemelli

23:10: Sorelle al limite – il matrimonio

00:05: Sorelle al limite – Sotto i ferri

01:00: Vite al limite: e poi – Lupe e Brittani

02:30: Vite al limite: e poi – Sean e Dottie

34 Cine34

21:10 Il commissario Lo Gatto

22:53 La moglie in bianco… l’amante al pepe

00:27 Amami

02:05 Dentro lo schermo – filler cine34

02:42 Barbablu’

35 Focus

20:15 Zona di Guerra – Indagini Ad Alta Quota XVIII

21:15 Misteri Sepolti – Tesla X-Files

22:15 Armi Segrete – Tesla X-Files

23:15 Macchina Uomo – Leonardo: L’Uomo Che Anticipò il Futuro

00:15 L’ Impero Perduto – Cose di Questo Mondo III

01:15 Inferno Siberiano – Cose di Questo Mondo III

02:02 Tgcom24

02:04 20/08/2020 – Meteo Focus

02:05 Ostacoli Mortali – Indagini Ad Alta Quota XVIII

02:50 Il Nuovo Spettacolo – Let’s Cruise!

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – L’agguato

21:10: L’ispettore Barnaby – Gli incubi della maestra

23:05: Vera

00:55: The Listener – Camera di sicurezza

01:45: The Listener – Ballo con il nemico

02:40: Law & Order – i due volti della giustizia – il contagio

03:30: Law & Order – i due volti della giustizia – L’agguato

39 TOP Crime

19:24 Rizzoli & Isles

21:12 Law & Order: unità speciale

22:52 Gone

00:37 Law & order: unità speciale

02:04 Murder in the first

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 True Justice

01:20 Supernatural

03:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:25: Undercut: l’oro di legno

22:20: Predatori di gemme

00:10: Case infestate: fuori in 72 ore – Scutt Mansion

01:00: Case infestate: fuori in 72 ore – la vecchia contea di Chatham

01:50: Alieni: nuove rivelazioni – Federazione

02:05: Alieni: nuove rivelazioni – Le piramidi

02:25: Clima del terzo tipo – Natura rumorosa

03:15: Clima del terzo tipo – Meteo in technicolour

54 Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Trotsky la rivoluzione impossibile

21:10 a.C.d.C. Neanderthal 1^ parte

22:10 a.C.d.C. Neanderthal 2^ parte

23:00 Travelogue.Destinazione Italia -Il Marchese De Sade p.2

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente – Trotsky la rivoluzione impossibile

01:00 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.9

02:00 Conflitti – Orchestra Nera. Contro Forze Diaboliche

55 Mediaset Extra

21:15 L’ Uomo della Carità – Don Luigi di Liegro

00:40 Avanti un Altro

01:48 Tgcom24

01:50 La Notte Vola

03:40 C’Eravamo Tanto Amati

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – 1970 International Scout

21:20: Affari a quattro ruote – Ford Escort RS

22:15: Zaki’s Garage

23:55: Il Re delle supercar – Autobus turistico

00:45: Il Re delle supercar – Jason Derulo

01:35: L’impero dei rottami

66 Italia 2

20:05 Zamasu e Black Si Fondono – Dragon Ball Super

20:30 La Trasformazione di Kaku e Jabura – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:55 Sanji, il Gentiluomo – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 Batman Forever

23:40 Lupin 3rd: Fuga Da Alcatraz – Animazione

01:36 Ammettilo, Sei Bellissima – Shameless

02:28 Simulcast Radio 101