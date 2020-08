Da oggi, lunedì 17 agosto, e fino a domenica 23 agosto 2020 sono in funzione 7 nuovi autovelox temporanei tra Lazio e Umbria. Il primo è attivo da oggi, in provincia di Latina, e nei prossimi giorni saranno operativi anche gli altri. Di seguito, nella tabella, sono riassunti tutti gli autovelox che saranno presenti nelle province di Latina, Viterbo, Perugia, Rieti e Terni in questa settimana di esodo e di ritorno dalle vacanze. Si prega gli automobilisti di prestare, a prescindere, la massima attenzione durante la guida.