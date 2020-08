Non si è fermato all’alt durante un controllo di polizia da parte degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, in viale di Castel Porziano. L.M., romano di 48 anni con vari precedenti di polizia, ha iniziato una corsa a folle velocità, commettendo numerose infrazioni e azzardati sorpassi, oltrepassando anche semafori rossi e, giunto in via Predazzo ha abbandonato il mezzo fuggendo a piedi.

La fuga a piedi

In seguito, è stato bloccato in via Dobbiaco e, malgrado il suo tentativo di aggredire i poliziotti, nei confronti dei quali ha iniziato a sferrare gomitate e calci, è stato bloccato.

Durante la perquisizione del mezzo gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente 0.4 grammi di cocaina. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.