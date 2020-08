Si comunica che, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 19 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune vie del Municipio III del Comune di Roma. Nello specifico potranno verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua presso:

piazza Monte Gennaro

via Monte Meta

via Monte Feltro

via Monviso

viale Adriatico dal civ. 164 al 127

via delle Vigne Nuove dal civ. 2 al 72

via Monte Fumaiolo

vie limitrofe

Verrà predisposto uno stazionamento con autobotte presso piazza Monte Gennaro per tutta la durata del fuori servizio.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio