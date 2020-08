Anche quest’anno ferragosto è terminato e non resta che pensare al meteo della prossima settimana. Scopriamo insieme che tempo farà lunedì 17 e martedì 18 agosto 2020 in provincia di Roma e in quella di Frosinone.

Sole e temperature ancora alte, ma in leggero calo. Se le massime degli scorsi giorni arrivavano fino ai 37 gradi, per questa due giorni toccheranno al massimo i 34 gradi. Minime sui 21 gradi stabili. Sia in Ciociaria che nella zona della Città Metropolitana di Roma è previsto sole, con qualche leggero annuvolamento previsto per la giornata di martedì. Un buon inizio di settimana, che ci farà anche respirare abbastanza.