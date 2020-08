Sulle piste ciclabili di Roma, si esprime così il Codacons:

Non c’è pace per le piste ciclabili della capitale. Dopo il caso di Via Tuscolana, sul quale il Codacons ha già presentato un esposto in Procura, a risultare pericolosa e a rischio sicurezza è la nuova ciclabile realizzata sul litorale di Ostia.

Secondo le denunce dei ciclisti, la pista realizzata ad Ostia rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza degli amanti delle due ruote – spiega l’associazione – In un punto il percorso si immette improvvisamente nel traffico veicolare; in altro un gradino divide in due la pista. Vi sono poi rattoppi improvvisati di bitume sui punti dissestati, mentre i disabili che parcheggiano nei posti a loro dedicati rischiano di scontrarsi con i ciclisti una volta scesi dalla vettura.

Situazione che si aggiunge allo scandalo della pista ciclabile di via Tuscolana, che in più punti rappresenta un percorso a ostacoli, e che in alcuni tratti costringe i ciclisti a condividere la carreggiata con auto che sfrecciano a pochi centimetri di distanza.

La sindaca Raggi e il M5S, che avevano messo le piste ciclabili tra le priorità del proprio governo, hanno fallito, e ora su tali opere dovrà indagare la Procura, per verificare la correttezza delle opere e dei lavori eseguiti dal Comune.

Foto di D Gislason da Pixabay