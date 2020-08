Elisuperficie di Subiaco attivata in emergenza per ferito grave

Conclusi i lavori e in attesa dei collaudi definitivi, nel primo pomeriggio di oggi l’elisuperficie di Subiaco è stata utilizzata in emergenza per il trasporto di una persona ferita gravemente.

L’intervento è avvenuto nella massima sicurezza. Il direttore generale Santonocito ha dichiarato: “Sono felice che fin da subito questa importante struttura sia servita a salvare una vita.” Ora a brevissimo la piena operatività dopo le prescritte autorizzazioni.